Земли — оленям, пули — селянам

Как стало известно “Ъ”, адвокаты и родственники убитого год назад отставного подполковника МВД Дагестана Самира Салгереева обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела. Экс-полицейский был застрелен односельчанином из села Алмак, также выстрелившим в голову его брату-близнецу, ранее служившему в МВД, и ранившим еще одного местного жителя. Все три преступления расследуются отдельно, а обвиняемый в них заявляет о самообороне. Между тем семья погибшего связывает происшедшее с захватом и застройкой рекреационных земель местного зверосовхоза, где обитают пятнистые олени.

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Обращение на имя главы СКР подписано братом-близнецом погибшего Самира Салгереева и членами общественного совета села Алмак Казбековского района Дагестана. Это древнее горное селение аварцев расположено на берегу реки Акташ. Здесь находится крупнейший на Кавказе зверосовхоз «Алмакский», в котором еще в 1970-е годы было организовано разведение пятнистых оленей. Именно земли и помещения совхоза стали возможной причиной конфликта, вылившегося в кровавую бойню со стрельбой.

44-летние братья Самир и Садир Салгереевы — весьма уважаемые в селении люди. Они вместе окончили местную школу, служили в МВД и поучаствовали в контртеррористической операции. В 2009 году Садир уволился в звании старшего лейтенанта, Самир же ушел на пенсию в 2020 году подполковником с поста начальника участковых уполномоченных ОМВД Хасавюрта. Братья попеременно жили то в этом городе, то в родном селе, активно участвуя в общественной жизни.

Камнем преткновения между односельчанами стали активы совхоза «Алмакский». Часть жителей утверждала, что бенефициары предприятия, которое сейчас преобразовано в ООО, незаконно отчуждали в свою пользу находящиеся в федеральном ведении земли и помещения. В частности, в апреле прошлого года жители Алмака обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве — подделке директором ООО протокола собрания по продлению своих полномочий, якобы затем он мог переоформить в собственность ряд активов.

18 августа прошлого года противоборствующие стороны обменялись резкими высказываниями в Telegram в группе «Молодежь села Алмак», после чего около 40–50 местных жителей собрались у мечети.

В сумерках к собравшимся подбежал бывший главбух местной администрации и по совместительству член избиркома Сайгисалим Идрисов, открывший огонь из пистолета. «Он кричал то ли "Салим", то ли "Садир" и почти в упор стрелял нам в головы»,— сообщил “Ъ” сам Садир Салгереев. Как оказалось, стрельба велась из травматического пистолета «Гроза», обладающего большой убойной силой. В итоге отставному подполковнику пуля попала в висок, его брат-близнец был ранен в лоб. Еще две пули попали в живот одному из стоявших рядом местных жителей. В критическом состоянии Самира Салгереева доставили в ближайшую больницу, а оттуда вертолетом в Махачкалу, где он умер.

Стрелок, относившийся, по некоторым данным, к сторонникам бенефициаров зверосовхоза и бывший родственником одного из них, был задержан и помещен в СИЗО. Он утверждал, что это братья Салгереевы и другие жители напали на него, а он лишь оборонялся от оппонентов. По словам обвиняемого, он учился в одном классе с братьями Салгереевыми, и вражда у них осталась еще с тех давних пор, а некоторое время назад их родственник, будучи главой села, уволил его с работы.

Хасавюртовский отдел СКР возбудил уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Самира Салгереева. После неоднократных обращений его брата признали потерпевшим по этому делу и возбудили дело о покушении на него самого (ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), легком ранении местного жителя (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а также хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Следователь неоднократно заявлял, что действия Идрисова будут рассматриваться как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), что по закону карается вплоть до пожизненного заключения, однако этого так и не произошло»,— заявил “Ъ” господин Салгереев, отметив, что именно невнятными и отчасти инертными действиями местных следователей обусловлено обращение к руководству СКР.

Пока же, по словам его защитника Александра Андреева, потерпевшим и ряду свидетелей побоища в Алмаке поступают угрозы, в том числе и от правоохранителей, с тем чтобы они отказались от своих показаний и обращений. Господин Андреев не исключает, что это может привести не к новым обвинениям в адрес Сайгисалима Идрисова, а, наоборот, к смягчению квалификации содеянного им. Один из свидетелей происшедшего, сделавший несколько выстрелов в воздух из охотничьего карабина, чтобы остановить столкновения, уже сам обвинен в хулиганстве.

При этом в связи с предполагаемыми махинациями с имуществом зверосовхоза уголовное дело все же возбудили, но только о подделке документов (ст. 327 УК РФ). Впрочем, вскоре оно может быть прекращено за истечением срока давности.

Адвокат Сайгисалима Идрисова оказался недоступен для комментариев. Между тем гендиректор ООО «Совхоз Алмакский» Зинат Лугуева заявила “Ъ”, что, по ее мнению, именно братья Салгереевы хотели продавать рекреационные земли, а правоохранительные органы якобы уже разобрались в данной ситуации. По ее словам, точка в затянувшемся споре за земли может быть поставлена уже в конце августа на заседании арбитражного суда. Отдельно она подчеркнула, что и сама перестрелка в Алмаке в прошлом году не имеет отношения к зверосовхозу, а была спровоцирована в ходе некоего междоусобного конфликта.

Между тем господин Андреев настаивает, что все уголовные дела как по факту убийства и стрельбы, так и махинаций с землями должны быть соединены в одном производстве в СКР, иначе в конфликте просто не разобраться.

Сергей Сергеев