Домашним питомцам доставят лакомства

Совладельцы производителя косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology, среди которых один из основателей аптечной сети «Фармленд» Олег Муров, решили заняться производством лакомств и товаров для домашних питомцев. Сейчас обороты этого рынка в денежном выражении увеличиваются, что объясняется в том числе ростом инфляции. Это влияет на повышение рентабельности локальных производителей. Однако им, по словам экспертов, приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией с импортом из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ООО «Домашний питомец» получило декларацию о соответствии на корма животного происхождения и сушеные лакомства с говядиной, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Ранее компания закрепила за собой товарный знак Meatbeat и подала заявку на регистрацию бренда Cats&pets.

«Домашний питомец» с декабря 2022 года на 40% принадлежит Олегу Мурову, одному из основателей аптечной сети «Фармленд». У него и другой владелицы «Фармленда» Адели Кальметьевой — по 25% в производителе косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology. По 20% в «Домашнем питомце» — у Вячеслава Пантюхина и Юлии Волошановской, которые также входят в число учредителей Fabrik. Еще по 10% — у Зарины Зиннуровой и Андрея Федорова.

«Домашний питомец» займется выпуском на арендованной площадке лакомств и наполнителей для животных, сообщил “Ъ” Олег Муров. По его словам, сейчас производство только запускается и идет техническая отладка, в августе компания планирует выйти с товарами на маркетплейсы, а осенью — в крупные федеральные сети и зоомагазины. Господин Муров не стал конкретизировать объемы выпуска продукции и размер инвестиций, добавив, что речь идет «о десятках миллионов рублей».

По данным NielsenIQ, продажи лакомств для животных в первом полугодии 2023 года только в офлайн-магазинах выросли в деньгах на 2,1% год к году, но в натуральном выражении снизились на 6,7%. Продажи наполнителей для туалетов сократились и в деньгах (на 2%), и в натуральном выражении (на 5%). Объем всей индустрии товаров для домашних питомцев в январе—июне вырос на 12,3% в деньгах и снизился на 3% в натуральном выражении.

Сегмент наполнителей перенасыщен из-за обилия производителей и торговых марок, предупреждает президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. По его словам, заметную долю занимают компании из Китая, значительные объемы также импортируются из Турции. Олег Муров утверждает, что продукция «Домашнего питомца» способна конкурировать по качеству с товарами из Китая.

Китайской продукции не удается заменять высококачественную продукцию производителей из Европы и США, многие из которых объявили об уходе с российского рынка весной 2022 года, отмечает господин Дмитриев. Хотя, добавляет он, в высоком ценовом сегменте, где работают западные компании, спрос начал сокращаться из-за стремления россиян экономить в кризис.

Иная ситуация в сегменте лакомств для домашних питомцев: здесь не такое большое число производителей и марок, хотя конкуренция со стороны импорта из Китая также ощутима, поясняет Кирилл Дмитриев. Основатель бренда кормов для питомцев Bowl Wow Рустам Рахманкулов считает нишу лакомств привлекательной, так как порог входа гораздо нише, чем, например, в сегменте кормов. При этом, добавляет он, рентабельность производства и продажи лакомств всегда была гораздо выше, чем кормов.

Себестоимость лакомств, как и других продуктов мясопереработки, в среднем за год выросла на 5–12%, указывает ветеринарный врач Дмитрий Колобков. Он считает, что продвигать лакомства производители могут, в том числе используя экспертизу ветеринарного сообщества.

Кирилл Дмитриев говорит, что в индустрии товаров для животных российским игрокам становится все сложнее конкурировать с ценами импортеров. Рустам Рахманкулов, наоборот, считает, что появление новых российских игроков может снизить цены, так как стоимость продукции ведущих поставщиков лакомств, куда входит и Китай, зависят от сложной логистики и курса валют.

Полина Гриценко, Екатерина Ракитина