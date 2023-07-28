Китай и Индия обеспечили углю рекорд потребления

Мировое потребление угля выросло с 7,9 млрд тонн в 2021 году до рекордных 8,3 млрд тонн в 2022-м, следует из нового отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Как напоминают аналитики, спрос на уголь как на самое доступное топливо на фоне энергокризиса, вызванного последствиями военной операции РФ на Украине, рос весь прошлый год и продолжил расти в этом.

По итогам первого полугодия 2023 года мировое потребление увеличилось на 1,5%, до 4,7 млрд тонн. В МЭА это объясняют увеличением производства электроэнергии (на 1% за январь—июнь) и промышленного использования угля (на 2%). Наиболее заметно (более чем на 5%) за прошедшие полгода спрос на уголь вырос у двух его крупнейших потребителей — Китая (отчасти это связано с эффектом низкой базы из-за карантинов в первой половине 2022 года) и Индии. По прогнозам агентства, доля этих государств в мировом потреблении угля в 2023 году приблизится к 70%.

В энергобалансе Китая (см. график) уголь составляет более 60%, а учитывая рост промышленного производства, на который эта страна ориентируется в контексте своих стратегических инициатив (в том числе «Один пояс — один путь»), сокращения спроса на этот вид топлива аналитики не ожидают (подробнее см. “Ъ” от 30 мая). Отметим, пока сокращение потребления угля в США и странах ЕС не компенсирует азиатский рост, что вызывает у аналитиков тревогу относительно достижения климатических целей и поддержания темпов энергоперехода.

В МЭА рассчитывают, что по итогам 2023 года потребление угля составит примерно те же 8,3 млрд тонн, что и в 2022-м, однако подчеркивают: многое будет зависеть от погодных условий и состояния экономик крупных стран-потребителей. При этом аналитики с уверенностью говорят о наращивании в этом году мировой добычи угля: наиболее серьезный рост ожидается в Китае, Индии и Индонезии.

Из-за расширения внутреннего производства спрос на российский уголь в азиатских странах может падать, отмечается в докладе. По оценкам агентства, добыча угля в России в 2023 году может снизиться на 2,9%, до 429 млн тонн. Отметим, пока, несмотря на снижение цен, РФ добычу, напротив, наращивает: в январе—мае она выросла на 1,4%, до 182,5 млн тонн (подробнее см. “Ъ” от 14 июля).

Кристина Боровикова