Sokolov выпустил свою линию косметики

Российский ювелирный бренд Sokolov выпустил собственную косметическую линию, главный акцент в которой сделан на использование драгоценных металлов и камней в качестве ингредиентов. В Sokolov Beauty вошли три направления: Love & Roses, Royal Sandal, Frozen Diamonds — для увлажнения, питания, тонуса кожи и ароматические свечи. В средствах помимо традиционных гиалуроновой кислоты, экстрактов масел и водорослей можно найти пудру из розового кварца, бриллиантов, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро. Вся косметика производится в России и не тестируется на животных. Компания сообщает, что парфюмерная отдушка средств была разработана ведущими европейскими парфюмерными домами, а инвестиции в проект составляют 37 млн руб. Планируется, что в перспективе целевая доля косметики в продажах будет составлять около 5% от оборота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sokolov Фото: Sokolov