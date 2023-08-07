Умерла режиссер Светлана Джимбинова, ее тело пролежало больше года в квартире в Москве

В доме на Университетском проспекте в Москве полицейские обнаружили тело 82-летней Светланы Джимбиновой, которое пролежало в квартире полтора года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. Светлана Джимбинова — режиссер-постановщик, вдова Рубена Симонова, бывшего главного режиссера Театра имени Вахтангова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Джимбинова в молодости

Фото: Театр им. Евг. Вахтангова Светлана Джимбинова в молодости

Фото: Театр им. Евг. Вахтангова

По словам собеседника «Известий», соседи по дому долго не видели режиссера. Они несколько раз позвонили в дверь, но им никто не открыл. Тогда соседи вызвали сотрудников полиции. Приехав на место, те вскрыли дверь и обнаружили тело.

Судмедэксперт установил, что смерть наступила в начале 2022 года. Смерть носила естественный характер, следов насилия обнаружено не было, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Она получила известность после спектакля «Золушка», который поставила в Театре имени Вахтангова в 1966 году. В число ее наиболее известных работ также входят спектакли «Старые друзья» (1968), «Кот в сапогах» (1974) и «Про Ивана — не-великана» (1980).

Александр Кислов