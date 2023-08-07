Пенсионерка дала прикурить

Как стало известно «Ъ», на Ставрополье расследуется уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении Мины Романовой — супруги известного в 1990-х предпринимателя, создателя концерна ГРиС, бывшего депутата Госдумы РФ Романа Гаврилова. Пожилую даму уличили в производстве безакцизных сигарет, которые реализовывались на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, табачная фабрика на окраине поселка Иноземцево была создана еще в начале 90-х годов прошлого века. Работало предприятие на отходах производства сигарет из Болгарии. Оттуда же на первых порах были привезены специалисты, которые и запускали это производство. Упаковка печаталась в одной из типографий Ростова-на-Дону. Проблем со сбытом этой продукции не было, поскольку тогда же, в 1990-х, на окраине Пятигорска выросло полтора десятка оптово-розничных рынков, на которые покупатели съезжались со всего Северного Кавказа.

Расследование в отношении Мины Романовой началось только после того, как в 2021 году после рейдов полиции на одном из рынков Ростова-на-Дону был обнаружен крупный склад с безакцизными сигаретами. Разбираясь с нелегальной продукцией, следователи и вышли на Романову.

По ходатайству следователя, который ссылался на наличие у подозреваемой двойного гражданства России и Израиля, ее первоначально поместили в СИЗО. Однако адвокаты и родственники подозреваемой добились, чтобы Мине Романовой изменили меру пресечения на домашний арест на основании того, что у пожилой женщины развилась деменция.

В ходе проведения следственных действий удалось установить, что нелегальный бизнес, которым руководила фигурантка, имел оборот свыше 50 млн руб. в месяц, что можно квалифицировать как извлечение прибыли в особо крупном размере (ст. 171 УК РФ). Санкции по этой статье — штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным сайта «Картотека.ру», Мина Романова также является руководителем и учредителем еще ряда действующих и находящихся в стадии ликвидации компаний, в частности ООО «Эстер», которое занимается пошивом одежды, а также торговлей свежими и консервированными овощами, строительством и грузоперевозками. Семье Гавриловых—Романовых принадлежит и крупнейший в регионе оптово-розничный рынок плодоовощной продукции «Романовский».

Супруг Мины Романовой Роман Гаврилов умер в начале 1996 года после неудачных для него выборов в Госдуму РФ: он проиграл своему сопернику всего около 2% голосов. Депутатом ГД РФ он избирался в 1993-м. Свой концерн создавал с 1991 по 1995 год. В его составе были учрежденный им банк «ГРиС-бизнес», Северо-Кавказская товарно-сырьевая биржа, цеха по пошиву одежды, кондитерские цеха, рестораны, гостиницы. Он также создал общественную организацию «Союз предпринимателей Северного Кавказа» и награждал участников особым знаком — серебряным орлом.

Александра Ларинцева, Пятигорск