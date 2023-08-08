Урану все нипочем

Мировой рынок урана хладнокровно отреагировал на военный переворот в Нигере, где французская Orano производит около 3% от годового мирового спроса. За прошедшую неделю спотовая цена на закись-окись U3O8, несмотря на закрытие границ Нигера и угрозу военной интервенции в страну, лишь незначительно выросла до $56,5 за фунт, следует из обзора Energy Intelligence. Операторы АЭС и брокеры явно не поддались панике, надеясь на скорое завершение конфликта. Очевидно, что и Orano, заверившая всех в диверсификации своей добычи, взяла паузу и не выходила на спотовый рынок. Но если конфликт затянется, то французской компании, вероятно, придется покупать свободный U3O8 на споте для покрытия поставок по контрактам. Рынок наверняка это заметит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Впрочем, за последние полтора года покупатели урана стали равнодушны ко многим потрясениям. После начала боевых действий на Украине цены на U3O8 из-за опасений введения санкций на российский уран в апреле достигали пика в $64 за фунт, но затем снизились и держались ниже $50 до конца 2022 года. Ни одно другое событие пока не вернуло цены на эти рекордные уровни. Например, рынок спокойно переживает очередную заминку в поставках казахстанского урана для канадской Cameco в обход РФ через Грузию и Азербайджан, нестабильную ситуацию в портах Черного моря и обсуждаемый с мая в Конгрессе США законопроект о запрете импорта урана из РФ с 2028 года.

Высокие прогнозы цен на уран, как обычно, дают инвестфонды, признавая, впрочем, что объемы трансакций на спотовом рынке в 2023 году существенно упали после прошлогодних рекордов. Например, объем трансакций на споте в первом полугодии 2023 года рухнул почти вдвое, до 18,3 млн фунтов U3O8. Причем на спот выходили в основном европейские покупатели, вероятно, пытаясь уйти от российских покупок.

В долгосрочной перспективе заместить 2 тыс. тонн урана из Нигера, видимо, удастся без труда — по крайней мере, если добытчики Казахстана, Канады и Намибии выполнят заявленные планы по увеличению добычи. Более сложный вопрос, решить который вряд ли получится в ближайшие годы, касается обогащения и конверсии урана, где Россия остается одним из крупнейших поставщиков. На рынке услуг цены не прекращают расти с февраля 2022 года, но это не приводит к росту инвестиций: европейские Orano и Urenco планируют лишь незначительно расширять свои предприятия, что вряд ли позволит заместить поставки из РФ.

Похоже, в атомной энергетике, где окупаемость инвестиций занимает десятилетия, для резкого запуска нового инвестцикла нужны более сильные шоки. Думаю, большинство игроков рынка больше не верят, что Россию возможно потеснить с ее лидирующих позиций в производстве сырья для ядерного топлива.