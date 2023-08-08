Урану все нипочем

Мировой рынок урана хладнокровно отреагировал на военный переворот в Нигере, где французская Orano производит около 3% от годового мирового спроса. За прошедшую неделю спотовая цена на закись-окись U3O8, несмотря на закрытие границ Нигера и угрозу военной интервенции в страну, лишь незначительно выросла до $56,5 за фунт, следует из обзора Energy Intelligence. Операторы АЭС и брокеры явно не поддались панике, надеясь на скорое завершение конфликта. Очевидно, что и Orano, заверившая всех в диверсификации своей добычи, взяла паузу и не выходила на спотовый рынок. Но если конфликт затянется, то французской компании, вероятно, придется покупать свободный U3O8 на споте для покрытия поставок по контрактам. Рынок наверняка это заметит.
Полина Смертина
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Впрочем, за последние полтора года покупатели урана стали равнодушны ко многим потрясениям. После начала боевых действий на Украине цены на U3O8 из-за опасений введения санкций на российский уран в апреле достигали пика в $64 за фунт, но затем снизились и держались ниже $50 до конца 2022 года. Ни одно другое событие пока не вернуло цены на эти рекордные уровни. Например, рынок спокойно переживает очередную заминку в поставках казахстанского урана для канадской Cameco в обход РФ через Грузию и Азербайджан, нестабильную ситуацию в портах Черного моря и обсуждаемый с мая в Конгрессе США законопроект о запрете импорта урана из РФ с 2028 года.
Высокие прогнозы цен на уран, как обычно, дают инвестфонды, признавая, впрочем, что объемы трансакций на спотовом рынке в 2023 году существенно упали после прошлогодних рекордов. Например, объем трансакций на споте в первом полугодии 2023 года рухнул почти вдвое, до 18,3 млн фунтов U3O8. Причем на спот выходили в основном европейские покупатели, вероятно, пытаясь уйти от российских покупок.
В долгосрочной перспективе заместить 2 тыс. тонн урана из Нигера, видимо, удастся без труда — по крайней мере, если добытчики Казахстана, Канады и Намибии выполнят заявленные планы по увеличению добычи. Более сложный вопрос, решить который вряд ли получится в ближайшие годы, касается обогащения и конверсии урана, где Россия остается одним из крупнейших поставщиков. На рынке услуг цены не прекращают расти с февраля 2022 года, но это не приводит к росту инвестиций: европейские Orano и Urenco планируют лишь незначительно расширять свои предприятия, что вряд ли позволит заместить поставки из РФ.
Похоже, в атомной энергетике, где окупаемость инвестиций занимает десятилетия, для резкого запуска нового инвестцикла нужны более сильные шоки. Думаю, большинство игроков рынка больше не верят, что Россию возможно потеснить с ее лидирующих позиций в производстве сырья для ядерного топлива.