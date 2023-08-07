Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям НМТП после их роста на 20%

Мосбиржа провела дискретный аукцион (специальный режим торгов, который вводится в случае резких колебаний) по акциям НМТП из-за их роста более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Согласно регламенту биржи, при изменении цены акции на 20% в течение 10 минут подряд торги ценной бумагой переводятся в режим дискретного аукциона на 30 минут»,— говорится в сообщении.

Стоимость ценных бумаг составила 16,08 руб. за акцию. Дискретный аукцион объявлен на период с 12:50 до 13:20.

Анастасия Донскова

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