«Питсбург» замкнул комбинацию

Главную сделку нынешнего межсезонья в НХЛ осуществил впервые более чем за полтора десятилетия не попавший в play-off «Питсбург Пингвинс». Он выменял у аутсайдера «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона, только что получившего приз лучшему защитнику лиги. прежде всего, за феноменальные бомбардирские достижения в минувшем регулярном чемпионате. В трейде была задействована целая группа хоккеистов и три клуба: помимо «Питсбурга» и «Сан-Хосе» еще и «Монреаль Канадиенс». Между тем приобретение 33-летнего Карлссона может показаться рискованным шагом для его нового клуба. Оно делает состав «Питсбурга», по-прежнему зависящего от ветеранов — Сидни Кросби и Евгения Малкина, и так самый «пожилой» в лиге, еще старше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом сезоне Эрик Карлссон стал первым с 1992 года защитником, преодолевшим рубеж в 100 набранных очков

Фото: John Froschauer / AP В прошлом сезоне Эрик Карлссон стал первым с 1992 года защитником, преодолевшим рубеж в 100 набранных очков

Фото: John Froschauer / AP

В НХЛ состоялась сделка, которая, видимо, обречена остаться главной в рамках нынешнего межсезонья. Такой ее делают сразу несколько факторов, в том числе масштаб.

В этом многослойном обмене центральным персонажем оказался Эрик Карлссон. Карлссон — знаменитый шведский хоккеист, который прославился еще в начале прошлого десятилетия, когда выступал за «Оттава Сенаторс». Будучи игроком этого клуба, он дважды, в 2012 и 2015 годах, завоевал Norris Trophy, приз лучшему защитнику лиги. В минувшем сезоне 33-летний Карлссон, с 2018 года выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», пережил неожиданный карьерный ренессанс.

«Сан-Хосе» вновь оказался в числе аутсайдеров регулярного чемпионата, зато Карлссон в нем умудрился набрать 101 очко. Это — феноменальный по современным меркам показатель.

Стоочковый рубеж никому из защитников не покорялся с 1992 года, когда его преодолел Брайан Лич из «Нью-Йорк Рейнджерс». Прорыв принес Эрику Карлссону статус ценнейшего из активов, имеющихся на рынке, несмотря на то что статуса свободного агента он не обрел. Его очередной контракт рассчитан еще на четыре года, а средняя зарплата шведа за сезон в этот период будет составлять огромные $11,5 млн. Такие суммы, как правило, отпугивают потенциальных покупателей. Тем не менее североамериканские хоккейные эксперты не сомневались, что за Карлссона, мечтающего о борьбе за Кубок Стэнли, который нуждающемуся в радикальной перестройке «Сан-Хосе» в ближайшее время вряд ли светит, развернется серьезная борьба.

Тот факт, что в ней преуспел именно «Питсбург Пингвинс», заслуга в первую очередь его нового президента по хоккейным операциям и генерального менеджера Кайла Дубаса. Этой весной прервалась длинная, из 16 подряд сезонов, череда попаданий «Питсбурга» в play-off. И владелец клуба — Fenway Sports Group — с целью исправить ситуацию переманил Дубаса из «Торонто Мейпл Лифс». А тот сразу же смог придумать, как переманить Карлссона, изобретя зубодробительную по сложности схему.

В ней фигурируют три клуба, целая группа хоккеистов и драфт-пиков (то есть прав выбора новичков на очередном драфте). «Сан-Хосе» и «Монреаль Канадиенс» достались четыре известных игрока «Питсбурга» — форвард Микаэль Гранлунд, вратарь Кейси Десмит и защитники Джефф Петри с Яном Руттой. Гранлунд и Рутта отправились в Калифорнию вместе с пиком первого раунда 2024 года, Десмит и Петри — в Канаду вместе с пиком второго раунда 2025 года и так называемым проспектом (молодым игроком, который может вскоре дебютировать в НХЛ) Натаном Легаром. «Питсбург» вместе с Карлссоном взял у «Сан-Хосе» нападающего-середняка Рема Питлика, «проспекта» Диллона Хамалюка и пик третьего раунда 2026 года. «Монреаль» вдобавок отправил в калифорнийскую команду Майка Хоффмана, еще недавно считавшегося неплохим снайпером.

Кроме того, «Сан-Хосе» согласился до истечения срока действия контракта Эрика Карлссона компенсировать примерно $1,5 млн его гигантской зарплаты ежегодно.

Но и «Питсбург» будет компенсировать «Монреалю» такую же по размеру часть зарплаты Джеффа Петри. Но контракт Петри, который почти втрое скромнее контракта Карлссона, истекает через два сезона.

Смысл сделки для основных ее участников вполне очевиден. «Сан-Хосе», расчистив благодаря уходу Эрика Карлссона место под потолком зарплат, который в будущем сезоне будет установлен на отметке $83,5 млн, надеется освежить заявку молодыми игроками, продолжая кадровые реформы с прицелом на будущее. «Питсбург», избавившийся от не отличавшихся высокой продуктивностью и стабильностью игроков, с помощью Карлссона надеется сразу резко усилить игру, причем понятно, что не столько именно в обороне. Например, в списке слабостей клуба в минувшем чемпионате значилась реализация большинства, эффективность которого составляла 21,7%. Это — достаточно бледная цифра. Роль же диспетчера при розыгрыше лишнего — конек шведа.

При этом в трейде, каким бы удачным он ни казался, для «Питсбурга» заложена огромная доля риска.

Дело в том, что у него, в отличие от того же «Сан-Хосе», пространства для финансового маневра уже нет: свежее приобретение лишило клуб зазора под потолком. Следовательно, ему придется опираться на уже находящиеся под рукой кадры.

Между тем у состава «Питсбурга» есть одна специфическая особенность. Он еще в предыдущем сезоне был самым «пожилым» в лиге. Более того, бросалась в глаза колоссальная, никуда не исчезающая с годами зависимость команды от трех игроков, которые добрались уже не просто до ветеранского возраста, а до того возраста, когда большинство хоккеистов прощаются со спортом. Защитнику Крису Летангу — 36 лет. Выдающемуся канадскому нападающему Сидни Кросби столько исполнилось в понедельник. Другая живая легенда — российский центрфорвард Евгений Малкин — на год старше канадца. Приход Эрика Карлссона молодости и перспектив «Питсбургу» не добавляет. А в головную боль для его тренерской бригады может превратиться то обстоятельство, что, обладая невероятными атакующими навыками, швед, строго говоря, отнюдь не идеален при выполнении «профильных» для своего амплуа обязанностей.

Алексей Доспехов