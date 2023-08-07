Новый глава Перми сможет оставить удостоверение себе на память

Председатель комитета по по местному самоуправлению и регламенту гордумы Перми Василий Кузнецов внес на рассмотрение представительного органа законопроект, касающийся атрибутики городских чиновников.

В частности, парламентарий предлагает изменить пункт об удостоверении главы города. Согласно положению от 2016 года, после прекращения полномочий главы города Перми удостоверение сдается в Пермскую городскую думу либо, по желанию экс-мэра, остается у него с проставлением штампа о прекращении полномочий.

В новой редакции удостоверение не подлежит возврату в Думу после прекращения полномочий мэром.

Предлагается также сделать ответственной за финансирование выпуска удостоверений администрацию Перми.

Источник, близкий к думе, назвал поправки техническими. По его данным, депутаты думы имеют право оставить себе удостоверение после окончания созыва, теперь такая возможность будет узаконена и в отношении главы администрации. По данным «Ъ-Прикамье», ушедший недавно в отставку мэр Алексей Демкин свое удостоверение сдавать не стал. Сейчас объявлен новый конкурс по выборам главы Перми, в ходе которого ожидается, что победу одержит министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин.