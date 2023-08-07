В МХТ им. Чехова прощаются с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко началась в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На основной сцене театра установлен гроб, на заднике — портрет актрисы. На церемонию пришли десятки человек, передает ТАСС.
После мероприятия пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией, а затем госпожу Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. По данным «Известий», актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Она была госпитализирована 30 июля, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. СМИ писали, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.
Подробности — в материале «Ъ» «Разная и неотразимая».