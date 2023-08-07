В МХТ им. Чехова прощаются с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко началась в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На основной сцене театра установлен гроб, на заднике — портрет актрисы. На церемонию пришли десятки человек, передает ТАСС.

После мероприятия пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией, а затем госпожу Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. По данным «Известий», актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Она была госпитализирована 30 июля, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. СМИ писали, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.

Подробности — в материале «Ъ» «Разная и неотразимая».

Фотогалерея Ирина Мирошниченко и ее роли Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа Фото: РИА Новости / Израиль Озерский Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова» Фото: РИА Новости Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве» Фото: ТАСС В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой Фото: РИА Новости / В. Кречет В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив» Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова «Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»

На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы

На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото «Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит» Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены

На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 13 Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа Фото: РИА Новости / Израиль Озерский Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова» Фото: РИА Новости Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве» Фото: ТАСС В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой Фото: РИА Новости / В. Кречет В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив» Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова «Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»

На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы

На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото «Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит» Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены

На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Смотреть

Лаура Кеффер