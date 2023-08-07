Роспотребнадзор Кубани рекомендует сократить рабочий день из-за жары

В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируют жару до 40°C, это считается экстремальной температурой и опасным явлением (ОЯ). В связи с этим руководителям предприятий рекомендуется снизить нагрузку на подчиненных. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

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Согласно рекомендациям, при температуре в офисе +28,5°C необходимо сократить рабочий день на один час, при +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.

Рабочий процесс на открытом воздухе необходимо перенести на утро или вечер, когда температура воздуха не превышает +32,5°C. Если работу перенести нельзя, то рабочий процесс на улице при такой температуре должен быть организован с перерывами: 15-20 минут работы, 10-12 минут отдыха в прохладном помещении. Возраст работников, которых можно привлекать к работе в жару на открытом воздухе, не должен превышать 40 лет.

Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.

Для профилактики обезвоживания организма работодателям рекомендуется правильно организовать питьевой режим. Вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости.

Наталья Решетняк

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