Суд признал подразделение Oracle в России банкротом

Арбитражный суд Москвы признал подразделение корпорации Oracle («Оракл компьютерное оборудование») банкротом, открыв по нему конкурсное производство. Требования десяти кредиторов компании превышают 1,254 млрд руб., сообщает ТАСС.

Главными кредиторами являются бывший официальный дистрибутор Oracle в России «ФОРС-Дистрибуция» (ее требования составляют 440 млн руб.) и «Марвел Дистрибуция» (425,2 млн руб.). «ФОРС-Центр разработки» требует 160,5 млн руб.

Также в числе кредиторов Сбербанк (77,2 млн руб.) и Альфа-банк (99,4 млн руб.), «Ньютек.ТВ» (8 млн руб.), «Инфосистемы Джет» (20 млн руб.), группа «Борлас» (11 млн руб.), «Нэк Нева коммуникационные системы» (12,8 млн руб.).

В феврале в отношении российского юрлица Oracle ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. Дело о банкротстве инициировала российская IT-компания «Крок», в июне 2022 года подавшая иск на 49,7 млн руб. Американская компания Oracle приостановила все операции в РФ в начале марта 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Oracle выдвинули требования».

Лаура Кеффер