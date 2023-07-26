На станции Лисий Нос в Петербурге сгорел релейный шкаф

В Петербурге на железнодорожной станции Лисий Нос Октябрьской железной дороги сгорел релейный шкаф, сообщили 26 июля «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД.

В компании сообщили, что возгорание на железнодорожном оборудовании станции произошло около 3 часов ночи. В результате сгорел шкаф управления электрообогревом стрелочных переводов. В ОЖД устанавливают обстоятельства произошедшего, рассматривается в том числе и версия поджога. На работу станции инцидент не повлиял, задержек в движении поездов не было, сообщили в пресс-службе.

В последние несколько месяц случаи поджогов железнодорожного оборудования в Петербурге участились. Как сообщал ранее «Ъ-СПб», последний раз релейный шкаф горел на перегоне Обухово — Славянка Октябрьской железной дороги. Тогда поджог стал причиной задержек поездов на Московском направлении.

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