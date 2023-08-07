«Яндекс» запустил определитель звонков в WhatsApp и Viber

«Яндекс» запустил определитель номеров в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена) и Viber. Новая функция рассчитана на выявление звонков от мошенников.

Определитель доступен для пользователей iOS и Android. Он будет сообщать пользователю о возможной цели звонка и, в частности, предупреждать о спаме или рекламе, а также о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений. Для его подключения необходимо также установить приложение «Яндекс с Алисой».

Определитель «Яндекса» для сотовой связи был запущен в 2018 году. В 2021 году определитель номера начал автоматически блокировать и заглушать нежелательные звонки от спамеров и мошенников.

Как выяснил «Ъ», операторов связи, не подключенных к системе верификации вызовов «Антифрод», могут лишить возможности предоставлять услуги роуминга. Эту инициативу обсуждает Минцифры совместно с Советом федерации, поясняя, что основная часть мошеннических звонков поступает в Россию из-за границы.

Подробности — в материале «Ъ» «У вас этот номер не пройдет».

Лаура Кеффер