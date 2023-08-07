В Новопокровском районе Кубани потушили крупный пожар на складе с лузгой

Спустя почти 20 часов пожарные справились с возгоранием на складе с шелухой от семечек в поселке Кубанском (Новопокровский район).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«В 08:52 полная ликвидация пожара»,— говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь на складе вспыхнул 6 августа около 15:00. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв.м. Работу пожарных осложняли ветер и жара.

В тушении огня принимали участие 121 человек личного состава, 29 единиц техники, от МЧС России работали 59 человек личного состава и 19 единиц техники. Был привлечен пожарный поезд.

О пострадавших не сообщается.

Наталья Решетняк

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