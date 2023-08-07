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Челябинские власти выдали более 100 паспортов готовности к зиме

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска уже выдало 110 паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города Александр Астахов. По словам вице-мэра, всего в управление ЖКХ поступило 307 пакетов документов.

Вместе с тем продолжаются гидравлические испытания. Во вторник завершается пятый этап опрессовки, а 9 августа стартует заключительный, шестой этап, в рамках которого горячую воду отключат в Тракторозаводском районе: в 145 многоквартирных ломах, 12 детских садах, 11 учебных учреждениях и четырех медицинских.

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