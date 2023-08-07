Батарейка с крыльями

Как узнал “Ъ”, компания «Инэнерджи» (с участием Газпромбанка) и «Транспорт будущего» (входит в ГК «Эфко») планируют к 2025 году запустить в Подмосковье первое в РФ промышленное производство аккумуляторов для беспилотников. Инвестиции в завод «Металион» мощностью 750 МВт•ч составят 25 млрд руб., половина придется на госсубсидии через фонд поддержки проектов НТИ. Войти в капитал предприятия, по данным “Ъ”, может и Газпромбанк. Потенциальные российские покупатели говорят о необходимости получить сопоставимые с импортом цены и характеристики аккумуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, «Инэнерджи» (25,1% у «Н2 Инвест», структуры ЗПИФ «Газпромбанк — Долгосрочные инвестиции», а остальное принадлежит основателю компании Алексею Кашину и находится в залоге у ЗПИФа) и «Транспорт будущего» (ТБ; структура производителя продуктов «Эфко») планируют в 2025 году запустить в Подмосковье завод «Металион» по производству литий-ионных аккумуляторов для беспилотников и электротранспорта. Мощность опытно-промышленного предприятия составит 750 МВт•ч в год, сообщили “Ъ” в обеих компаниях. Предприятие будет находиться рядом с МФТИ в Долгопрудном. Стороны обсудили проект на площадке форума «Архипелаг» в Новосибирске.

Инвестиции в «Металион» составят 25 млрд руб., включая расходы на разработку электрохимических систем и материалов, а CAPEX завода — 14 млрд руб. Половину от общего финансирования — 12,5 млрд руб.— составит вклад федерального бюджета в капитал АО «Металион» через фонд поддержки проектов НТИ, уточнил основатель «Инэнерджи» Алексей Кашин. «Первую часть вклада от фонда НТИ на 1,6 млрд руб. рассчитываем получить в 2023 году»,— сказал он. Предполагается, что в дальнейшем в проект смогут войти и частные инвесторы, состав которых господин Кашин не раскрывает. По данным “Ъ”, речь может идти о Газпромбанке, который уже инвестировал в «Инэнерджи» в 2023 году. Переговоры ведутся также и с правительством Москвы, которое имеет большие планы по развитию электротранспорта.

На «Металионе» планируется производить ключевые материалы, аккумуляторы и батареи малой емкости (до 1 кВт•ч) для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи емкостью более 100 кВт•ч для электротранспорта и накопителей энергии. Заказы на батареи для беспилотников составят примерно одну пятую объема производства, а основной объем заказов будет приходиться на электротранспорт. До запуска предприятия заказы будут выполнять на имеющихся линиях «Инэнерджи» мощностью до 20 МВт•ч в МФТИ и «Сколтехе», на базе которого развивается малотоннажное производство катодного материала. Пока основные заказчики — силовые ведомства, признается господин Кашин.

Твердых контрактов на АКБ для дронов пока нет, ведутся активные переговоры, говорит гендиректор ТБ Юрий Козаренко. ТБ может выступить якорным покупателем: в 2024 году компания планирует выпустить около 800 агродронов, 50 тяжелых беспилотников массой 700 кг и несколько сотен других дронов, что сформирует заказ на энергоустановки общей емкостью 20 МВт•ч. «Это наш план-минимум по первой закупке у "Металиона" без учета ресурсной замены АКБ»,— отметил Юрий Козаренко. В перспективе в 2027–2030 годах заказ может вырасти до 350–500 МВт•ч в год.

Поставками энергоустановок также будет обеспечена сервисная компания «Агримакс Аэро», долю в которой приобрел ТБ. По словам гендиректора «Агримакса» Максима Чижова, компания предварительно договорилась на поставки до 1 тыс. АКБ в год, важным результатом станет скорость заряда АКБ до 80% за 20 минут, а «в идеале за 10 минут, как у лучших зарубежных аналогов».

Ключевой вопрос — цена батарей. «Агримакс» покупает АКБ в Китае по цене 50–200 тыс. руб. за единицу в зависимости от типа батареи, «хотелось бы, чтобы продукция в РФ была как минимум сопоставима», говорит господин Чижов. Первые два-три года продукция не должна быть более чем на 30% дороже китайских аналогов, а разница будет компенсирована мерами господдержки, «далее рассчитываем выходить на экономическую эффективность и выводить в рынок конкурентоспособный продукт», отмечает Юрий Козаренко. На первых этапах, по словам Алексея Кашина, производитель «будет сосредоточен на покупателях, наименее чувствительных к цене».

«Наша задача — предотвратить ситуации, когда производство беспилотников может забуксовать из-за отсутствия поставок зарубежных компонентов и комплектующих»,— добавил господин Козаренко. Подпадут ли АКБ под экспортные ограничения Китая с 1 сентября — пока неизвестно (см. “Ъ” от 1 августа). Но такая уязвимость в любом случае хороший стимул, продолжает Юрий Козаренко, наряду с требованиями роста локализации производимых в РФ дронов.

Обычно на каждый дрон закупают до двух-трех аккумуляторов, «на жизненном цикле аккумуляторные ячейки могут достигать 10–15% общей цены беспилотника и даже более», говорит председатель правления ГК «Геоскан» Алексей Семенов. Мировые цены на литиевые аккумуляторы падают, но до России это падение дошло не в полной мере, отмечает он. Для своих крупных профессиональных дронов «Геоскан» закупает ячейки за 15–20 тыс. руб. за 1 кг и самостоятельно собирает АКБ, при этом ключевое требование — плотность энергии не ниже 270 Вт•ч на 1 кг. «Если завод будет выпускать ячейки с сопоставимыми характеристиками и ценами, мы будем покупать отечественную продукцию, так как это гораздо надежнее импорта»,— говорит господин Семенов. Если плотность энергии будет заметно ниже, продолжится импорт ячеек, так как от этого прямо зависит одна из основных характеристик беспилотника — время полета.

Чтобы производители начали закупать российские АКБ, они должны быть надежными и компактными, работать в широком температурном диапазоне «без утечек и вздутий ни зимой, ни летом», говорит директор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Большим спросом сегодня, добавляет он, пользуются интеллектуальные батареи с внутренним подогревом, что позволяет снизить просадку емкости зимой и получать телеметрию: вольтаж, количество циклов зарядки-разрядки, сообщения об ошибках и температуру ячеек.

Айгуль Абдуллина, Полина Смертина