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Шведской Bonava разрешили строить жилье на территории завода «Пластполимер»

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт-Петербурга одобрила перевод двух участков на территории АО «Пластполимер» в Калининском районе под жилую и деловую застройку, сообщает «Деловой Петербург».

Участки расположены на Полюстровском проспекте, 32, и на улице Жукова, 21. Согласно заявкам, поданным «Пластполимером», на первом появится жилой комплекс с детским садом, на втором современный технопарк со школой.

Участки купила шведская Bonava, но застраивать их будет другая компания, так как шведы продают свой бизнес в России. Общая площадь участков свыше 30 тыс. кв. м. По оценкам экспертов, стоимость земельных участков составит от 2,5 до 3 млрд руб., объем инвестиций в проект свыше 10 млрд рублей.

В 2022 году «Пластполимер» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой расторгнуть предварительный договор купли-продажи с Bonava, заключенный в сентябре 2021 года. Компания мотивировала просьбу изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта. Региональный арбитраж требование истца удовлетворил, однако шведский застройщик обжаловал решение в 13-ом Арбитражном апелляционном суде, который в феврале этого года занял сторону иностранной компании. И хотя решение суда вступило в силу сразу, оно могло быть пересмотрено по решению кассационной инстанции — Арбитражного суда Северо-Западного округа, куда и обратилось АО «Пластполимер». В июне суд снова встал на сторону Bonava.

Как писал ранее «Ъ-СПб», компания Bonava нашла нового покупателя на свои российские активы — бизнес шведского застройщика собирается приобрести группа RBI. Сделка, стоимость которой составит 3,3 млрд рублей, может быть завершена в третьем квартале 2023 года после одобрения государственными органами.

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