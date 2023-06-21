Суд оставил в силе договор Bonava и «Пластполимера» о выкупе двух участков в Петербурге

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался расторгать предварительный договор купли-продажи двух участков земли, ранее заключенный между шведским девелопером Bonava и петербургским АО «Пластполимер». На соответствующее решение арбитража 21 июня обратил внимание «Деловой Петербург».

Потенциально решение суда, как отмечает издание, может быть выгодно шведской компании. К примеру, получение права собственности на эту землю могло увеличить ее капитализацию на 300-400 млн рублей. А цена участков, если к ним проявят интерес несколько девелоперов, по прогнозам экспертов, может вырасти до 1,5-1,7 млрд рублей.

Участки, по которым был заключен договор, расположены в Калининском районе Петербурга — на Полюстровском проспекте и на улице Жукова. Общая площадь объектов составляет более 30 тыс. кв. метров. В рамках договора необходимо было, чтобы до 2025 года появилась возможность построить на этих участках жилые дома.

В 2022 году «Пластполимер» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой расторгнуть предварительный договор с Bonava, мотивируя изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта. Региональный арбитраж требование истца удовлетворил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания Bonava нашла нового покупателя на свои российские активы — бизнес шведского застройщика собирается приобрести группа RBI. Сделка, стоимость которой составит 3,3 млрд рублей, может быть завершена в третьем квартале 2023 года, после одобрения государственными органами.

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