МВД объявило в розыск подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе

Четверо мужчин объявлены в розыск по подозрению в убийстве двух человек в поселке Дедеркой Туапсинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ориентировка разослана по всем отделам полиции края. Как пишут СМИ и ТГ-каналы, жертвами злоумышленников стали два бывших бойца ЧВК «Вагнер», официально это версия не подтверждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«5 августа в полицию поступило сообщение о происходящей драке в поселке Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Прибывшими на место сотрудниками были обнаружены тела двух мужчин без видимых признаков жизни. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в заявлении полиции.

В сообщении отмечено, что по неподтвержденной на данный момент информации, граждане, подозреваемые в совершении преступления, имеют гражданство России.

Также, по неофициальным сведениям, об убийстве в правоохранительные органы заявил 21-летний участник конфликта, которому удалось сбежать. Сейчас мужчина находится в больнице. Убитым было 41 и 38 лет.

Наталья Решетняк

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