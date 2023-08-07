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Глава Хакасии вызвал на дебаты кандидата от «Единой России» на этот пост

Действующий глава Республики Хакасии Валентин Коновалов, который баллотируется на второй срок от КПРФ, вызвал на дебаты другого кандидата на пост руководителя региона - депутата Госдумы РФ Сергея Сокола («Единая Россия»). Приглашение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«До сих пор Вы только задаете вопросы и предъявляете претензии правительству Хакасии, причем адресуете их не напрямую, а в обезличенное интернет- и медиапространство»,- объяснил господин Коновалов целесообразность очных дебатов. По его словам, темой для обсуждения должна стать стратегия развития Хакасии, которую реализует правительство республики. Валентин Коновалов добавил, что в ходе дебатов хотел бы узнать, что планирует господин Сокол и «та часть партии „Единая Россия“», которая его поддерживает.

Выборы главы Хакасии состоятся 8-10 сентября 2023 года. В них примут участие четыре кандидата. Помимо Валентина Коновалова и Сергея Сокола, это депутат верховного совета республики от ЛДПР Михаил Молчанов и гендиректор ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

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Валерий Лавский

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