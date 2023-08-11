Аню Федорину ждут на реабилитацию в октябре

4 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю пятилетней Ани Федориной из Чувашии («Чтобы ножки проснулись», Наталья Волкова). В автокатастрофе девочка получила множественные переломы позвоночника и ног, ушибы внутренних органов и спинного мозга. Ноги Ани потеряли чувствительность, она не может обходиться без коляски, но есть надежда, что ей помогут курсы восстановительного лечения. Однако оплатить их Аниной семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 641 717 руб.) собрана. Родители Ани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Федорина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Анна Федорина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 4 августа 14 587 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Саратов», «Кузбасс», «Пермь», а также 138 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 21 182 035 руб.