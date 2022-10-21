Адвокату потребовалась защита

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении известного московского адвоката Геннадия Удуняна. В октябре прошлого года он якобы устроил скандал в популярном столичном ресторане La Maree на Малой Грузинской улице, при этом угрожал своим оппонентам предметом, похожим на пистолет. На вынесение постановления о привлечении юриста к ответственности понадобился год: во-первых, господин Удунян является спецсубъектом, а во-вторых, как указывают его адвокаты, потерпевшие по делу таковыми себя не считают. В пятницу следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения. Защита господина Удуняна настаивает на его непричастности к противоправным действиям, считая, что его преследуют за профессиональную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ужин в ресторане закончился для Геннадия Удуняна уголовным делом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ужин в ресторане закончился для Геннадия Удуняна уголовным делом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События, послужившие основанием для уголовного дела, произошли 23 октября. По предварительным данным, поздним вечером в популярном столичном ресторане La Maree Геннадий Удунян вступил в перебранку с другими посетителями заведения, а затем, по данным следствия, устроил с одним из них драку. Работники заведения вывели Геннадия Удуняна на улицу, где он якобы ударил по крышке багажника Volvo XC90, а затем, достав из собственного Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил его на стоявших на улице работников ресторана, которые на всякий случай отошли подальше.

Правоохранители изучили записи с камер наружного наблюдения, установленных на крыше ресторана. Однако для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) адвоката, который является спецсубъектом, требовалось решение руководителя столичного главка СКР. Соответствующее постановление было подписано 20 октября этого года. По данным “Ъ”, господин Удунян на ознакомление с этим документом не пришел.

Адвокаты господина Удуняна убеждены в его невиновности, утверждая, что в данном случае имеет место преследование за профессиональную деятельность. Так, один из защитников подследственного Павел Лапшов заявил “Ъ”, что постановление о привлечении его подзащитного к уголовной ответственности было вынесено лишь год спустя, поскольку никто из работников La Maree и его посетителей не считает себя потерпевшим. «По делу о хулиганстве никто из лиц, признанных ныне потерпевшими, таковыми себя не считает,— пояснил господин Лапшов.— Они это утверждали не только на допросах, но и на очных ставках, проведенных в главном следственном управлении». При этом господин Лапшов подчеркнул, что в Адвокатской палате Москвы многие уверены, что уголовное преследование их коллеги связано исключительно с его профессиональной деятельностью. «Многие из адвокатов вызвались участвовать в деле Геннадия Романовича,— отметил защитник,— а руководство палаты обещало, что будет внимательно следить за ходом расследования данного уголовного дела».

О Геннадии Удуняне известно, что до 2011 года он работал следователем в ГСУ МВД по Москве, но потом уволился и перешел в адвокатуру. Сейчас он возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат» и за последние годы принимал участие в громких процессах. Так, среди его клиентов были скандально известный блогер Эдвард Бил и чиновник Минпромторга Денис Пак, на которого напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев со своими друзьями. В ходе суда над ними господин Удунян требовал самого жесткого наказания для хулиганов.

Алексей Соковнин