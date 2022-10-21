Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокату потребовалась защита

Известного юриста заподозрили в хулиганстве

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении известного московского адвоката Геннадия Удуняна. В октябре прошлого года он якобы устроил скандал в популярном столичном ресторане La Maree на Малой Грузинской улице, при этом угрожал своим оппонентам предметом, похожим на пистолет. На вынесение постановления о привлечении юриста к ответственности понадобился год: во-первых, господин Удунян является спецсубъектом, а во-вторых, как указывают его адвокаты, потерпевшие по делу таковыми себя не считают. В пятницу следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения. Защита господина Удуняна настаивает на его непричастности к противоправным действиям, считая, что его преследуют за профессиональную деятельность.

Ужин в ресторане закончился для Геннадия Удуняна уголовным делом

Ужин в ресторане закончился для Геннадия Удуняна уголовным делом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ужин в ресторане закончился для Геннадия Удуняна уголовным делом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События, послужившие основанием для уголовного дела, произошли 23 октября. По предварительным данным, поздним вечером в популярном столичном ресторане La Maree Геннадий Удунян вступил в перебранку с другими посетителями заведения, а затем, по данным следствия, устроил с одним из них драку. Работники заведения вывели Геннадия Удуняна на улицу, где он якобы ударил по крышке багажника Volvo XC90, а затем, достав из собственного Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил его на стоявших на улице работников ресторана, которые на всякий случай отошли подальше.

Правоохранители изучили записи с камер наружного наблюдения, установленных на крыше ресторана. Однако для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) адвоката, который является спецсубъектом, требовалось решение руководителя столичного главка СКР. Соответствующее постановление было подписано 20 октября этого года. По данным “Ъ”, господин Удунян на ознакомление с этим документом не пришел.

Адвокаты господина Удуняна убеждены в его невиновности, утверждая, что в данном случае имеет место преследование за профессиональную деятельность. Так, один из защитников подследственного Павел Лапшов заявил “Ъ”, что постановление о привлечении его подзащитного к уголовной ответственности было вынесено лишь год спустя, поскольку никто из работников La Maree и его посетителей не считает себя потерпевшим. «По делу о хулиганстве никто из лиц, признанных ныне потерпевшими, таковыми себя не считает,— пояснил господин Лапшов.— Они это утверждали не только на допросах, но и на очных ставках, проведенных в главном следственном управлении». При этом господин Лапшов подчеркнул, что в Адвокатской палате Москвы многие уверены, что уголовное преследование их коллеги связано исключительно с его профессиональной деятельностью. «Многие из адвокатов вызвались участвовать в деле Геннадия Романовича,— отметил защитник,— а руководство палаты обещало, что будет внимательно следить за ходом расследования данного уголовного дела».

О Геннадии Удуняне известно, что до 2011 года он работал следователем в ГСУ МВД по Москве, но потом уволился и перешел в адвокатуру. Сейчас он возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат» и за последние годы принимал участие в громких процессах. Так, среди его клиентов были скандально известный блогер Эдвард Бил и чиновник Минпромторга Денис Пак, на которого напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев со своими друзьями. В ходе суда над ними господин Удунян требовал самого жесткого наказания для хулиганов.

Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...