Белгородский суд на 12 лет и шесть месяцев отправил в колонию уроженца Украины за госизмену

Белгородский областной суд отправил 45-летнего Виталия Кривошлыка в колонию строгого режима на 12 лет и шесть месяцев, признав виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Мужчину, который является уроженцем Украины и жителем Белгородской области, задержали прошлой весной. Его дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В суде установлено, что Кривошлык передавал СБУ сведения о передвижении российской военной техники и личного состава по территории Белгородской области. Он полностью признал вину.

В новой редакции статья о госизмене предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Минимальное наказание Кривошлык получил с учетом смягчающих обстоятельств — сотрудничества со следствием и наличия малолетнего ребенка.

Чем закончился суд о госизмене в Курске, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев