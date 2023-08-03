Курский облсуд приговорил жителя Новосибирска к шести годам колонии за приготовление к госизмене и попытку пересечения госграницы

Курский областной суд вынес приговор 19-летнему жителю Новосибирска Данилу Бердюгину за приготовление к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и покушение на пересечение госграницы без получения разрешения (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Ему назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в один год.

Фабула дела не раскрывается. Оно рассматривалось судом в закрытом заседании с 26 июля. Уголовное дело находилось в производстве курского УФСБ.

Олег Мухин

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