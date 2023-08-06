В России создадут реестр сказок, обрядов и традиций

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра «объектов нематериального этнокультурного достояния»: в него входят сказки, танцы, былины, ремесла, обряды, обычаи и традиции.

Перечень будет размещен на общедоступном интернет-ресурсе. За его наполнение будет отвечать Министерство культуры. Подобные реестры также будут созданы и во всех субъектах РФ.

«Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры»,— отмечается в подписанном Михаилом Мишустиным документе.

Создать реестр сказок, танцев, былин, ремесел и других «объектов нематериального этнокультурного достояния» в октябре 2022 года поручил президент России Владимир Путин. В подписанном главой государства законе говорилось, что органы власти должны прилагать усилия для популяризации и сохранения существующих в стране обрядов и традиций.

Александр Кислов