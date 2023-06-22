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На Кубани создадут реестр объектов этнокультурного достояния

Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК) приняло краевой закон «О нематериальном этнокультурном достоянии», предусматривающий охрану свидетельств самобытности народов и этнических общностей региона, сообщает пресс-служба ЗСК. Согласно новому закону, в крае будет создан реестр объектов нематериального этнокультурного достояния.

Как пояснили в Заксобрании, к объектам нематериального этнокультурного достояния отнесены устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах других народов; формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического); традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях. Реестр создается с целью учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации этнокультурного достояния Кубани.

Анна Перова, Краснодар

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