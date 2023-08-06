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Коммерсантъ FM
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Жителя Белгородской области приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по делу о госизмене

Белгородский областной суд 3 августа признал 45-летнего местного жителя Виталия Кривошлыка виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему назначено 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд установил, что мужчина по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области, после чего передавал информацию посредством электронной связи Службе безопасности Украины.

Подсудимый раскаялся и признал вину. При назначении минимального наказания суд учел наличие у него малолетнего ребенка. Кривошлык является уроженцем Украины.

Белгородца задержали в мае 2022 года. Меру пресечения в виде заключения под стражу ему избрал Лефортовский райсуд Москвы.

Сергей Толмачев, Воронеж

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