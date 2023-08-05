Более 85 различных боеприпасов использовали ВСУ для атак на Белгородскую область 4 августа

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону РФ за 4 августа. За сутки было использовано не менее 87 единиц различных боеприпасов, которые доставлялись, в том числе, с помощью беспилотников. Никто из гражданских лиц не пострадал, разрушений в населенных пунктах власти также не зафиксировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области, пресс-служба Фото: пресс-служба правительства Белгородской области, пресс-служба

В Белгородском районе по селу Нехотеевка ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – четыре минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сбросили одну гранату.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок – по ней зафиксировано десять прилетов.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый со стороны Украины было выпущено 33 минометных и три артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпустили по семь минометных снарядов.

О том, что происходило в макрорегионе накануне в связи в продолжением СВО, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий