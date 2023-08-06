Три населенных пункта Приморья остались без транспортного сообщения из-за дождей

Села Садовый, Муравейка и Фурманово в Приморском крае остались без транспортного сообщения из-за сильных дождей. Переливы длиной 20–50 м и глубиной до 1 м наблюдаются в семи муниципалитетах края, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что проезда для легковых автомобилей нет на 78 км автодороги Дальнереченск—Ариадное. Там сохраняется перелив 70–80 м длиной и 50–60 см глубиной. Для легковых машин нет проезда также на третьем километре дороги Лукьяновка—Новополтавка и на шестом километре дороги Новопокровка—Ромны—Завитая.

Сложности с проездом возникают также на дорогах в Пограничном, Октябрьском и Анучинском муниципальном округах. В Чугуевском муниципальном округе на участке дороги есть перелив, но возможность для проезда сохраняется. Значительный подъем воды наблюдается также в Ольгинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов