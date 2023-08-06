Генпрокуратура подала в суд на новосибирские компании, владеющие долями в РОМЗ

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с заявлением к новосибирским кампаниям ООО «СибМир» и АО «ИсНов» об истребовании государственного имущества. Предварительное судебное заседание по делу состоится в конце августа. В рамках дела в качестве третьего лица указан ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ).

Как следует из материалов на сайте суда, Генпрокуратура в рамках иска добилась ареста акций ПАО , «находящихся во владении» «СибМир» и «ИсНов». Также арест наложен на все движимое и недвижимое имущество завода, в том числе на доли в юрлицах. Органам управления ПАО также запрещено принимать решения по выплате в любой форме дивидендов и вознаграждений членам совета директоров и «совершать любые действия, ухудшающие положение работников, с которыми заключены трудовые договоры», «останавливать производственные и технологические процессы» на предприятии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% в ООО «СибМир» принадлежит «РАТМ Холдингу». АО «ИсНов» руководит Ирина Урыбина, компании принадлежит 33,34% в ООО «Сибирская содовая компания» (ранее сообщалось, что компания является активом «РАТМ Холдинга»). Компании «СибМир» на 2-й квартал 2022 года принадлежало 24,19% в РОМЗ, «ИсНов» – 24%, еще16,47% в РОМЗ принадлежало главе «РАТМ-Холдинга» Эдуарду Тарану.

РОМЗ, как сообщается на сайте завода, является одим из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального и гражданского назначения.

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Оксана Павлова