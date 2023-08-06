Президент Алжира: военная интервенция в Нигер может воспламенить весь Сахель

Алжир выступил против военной интервенции в Нигер, в котором произошел военный переворот. Президент Абдельмаджид Теббун считает, что это может разжечь конфликты по всему Сахелю.

Сахель — регион Африки между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. К нему кроме Нигера и Алжира относят Мали, Сенегал, Буркина-Фасо, Чад, Нигерию, ЦАР, Мавританию, Камерун, Южный Судан, Египет, Эритрею и Судан.

«Военная интервенция может воспламенить весь Сахельский регион, и Алжир не будет применять силу в отношении своих соседей»,— сказал господин Теббун алжирским СМИ (цитата по Reuters).

Мятеж в Нигере начался в конце июля. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции и запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Абдурахман Чиани был назван новым президентом Нигера. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, разработало план военного вмешательства в Нигер с целью восстановления конституционного строя и возвращения власти президенту Мохамеду Базуму. Буркина-Фасо и Мали, в которых в 2021 и 2022 годах произошли военные перевороты, будут считать военную интервенцию в Нигер объявлением им войны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев