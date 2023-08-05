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Коммерсантъ FM
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Число жертв оползня в грузинском Шови выросло до 17

В ходе поисково-спасательных работ в грузинском Шови найдено еще одно тело, таким образом число жертв схода оползня достигло 17 человек. Оползень сошел 3 августа, среди погибших есть россиянка. По последним данным, опознаны семь тел, найденных в зоне бедствия, сообщает Netgazeti.

Согласно заявлению Минздрава Грузии, все 16 ранее обнаруженных тел переданы на судмедэкспертизу, проводится их опознание. Оно затруднено в связи с тем, что тела изуродованы, поэтому необходим анализ ДНК.

Шови — село и курорт, расположенные на склонах Главного Кавказского хребта в 7 км от границы с Россией.

В Грузии 7 августа объявлено днем траура.

Мария Федотова

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