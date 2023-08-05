При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

В результате схода оползня в грузинском Шови погибла гражданка России Ксения Тричева, сообщила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Оползень сошел 3 августа, поисково-спасательная операция продолжается. По последним данным, при сходе оползня погибли 16 человек.

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала ее тело в морге»,— говорится в сообщении. С просьбой помочь найти уроженку Перми 1991 г. р. по горячей линии секции ранее обратились ее знакомые, сообщает «Интерфакс».

В Грузии в связи с ЧП 7 августа объявлено днем траура.

Мария Федотова