Анна Нетребко требует $360 тыс. от «Метрополитен опера» за отмену выступлений

Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием к «Метрополитен опера» на $360 тыс. за отмененные выступления после ввода Россией войск на Украину. Она заявила, что действия театра причинили ей «сильные душевные страдания и эмоциональные переживания», включая «депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания», передает AP.

Иск касается отмененных выступлений, которые ранее были запланированы на 2024–2025 годы. Госпожа Нетребко считает, что нарушение договоренностей является дискриминацией по национальному признаку. По ее мнению, высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении к ней среди зрителей и привели к тому, что другие театры избегают сотрудничества с ней. Требование театра выступить против российского руководства вызвало критику певицы на родине, говорится в иске. Также, как утверждается, решения театра вынудили ее невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке и нанесли ей «значительный моральный ущерб».

«Метрополитен опера» считает, что для иска госпожи Нетребко нет оснований.

Нью-йоркский суд ранее в 2023 году присудил Анне Нетребко компенсацию в $200 тыс. от «Метрополитен опера» за отмену выступлений в 2022 году. Руководство театра считало, что имеет право отменять выступления, так как певица отказалась осудить президента России Владимира Путина за его решение начать военную операцию на Украине.

Леонид Уварчев