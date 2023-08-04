Власти Латвии предпишут 6 тыс. россиян, не сдавшим языковой экзамен, покинуть страну

Около 6 тыс. граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, получат официальные уведомления покинуть Латвию. Об этом заявил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной мобилизации Ингмарс Лидака.

«Их от 5 тыс. до 6 тыс. Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получать вид на жительство (ВНЖ). Согласно действующему законодательству, Управление по делам гражданства и миграции будет просить покинуть страну в течение трех месяцев»,— заявил господин Лидака в интервью порталу Rus.LSM.lv.

Представители МВД Латвии подтвердили, что подобные уведомления готовятся и их получат около 6 тыс. человек, сообщает издание Ziare.

В сентябре 2022 года в Латвии вступили в силу изменения в порядке продления вида на жительство для граждан России и Белоруссии. Согласно поправкам в законодательство, постоянный вид на жительство в Латвии можно получить при предоставлении справки о владении национальным языком на соответствующем уровне к 1 сентября 2023 года.

По состоянию на 12 августа 2022 года у граждан России имелось около 9189 действующих ВНЖ в Латвии, в том числе 1820 выданных в связи с инвестициями. Об этом в сентябре прошлого года «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Риге.

Мария Федотова