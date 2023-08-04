Программа «Коперник»: вода в океанах достигла рекордно высокой температуры

Среднесуточная температура воды у поверхности морей и океанов Земли достигла на этой неделе 20,96°С. Это абсолютный рекорд, и это гораздо выше, чем обычно бывало в этот период года. Такие данные приводятся в докладе общеевропейской программы «Коперник», которая занимается дистанционным зондированием Земли и отслеживает признаки изменения климата.

Эксперты отмечают, что океаны являются важнейшим регулятором климата, они смягчают воздействие деятельности человека на окружающую среду, поглощая около 90% избыточного тепла, вырабатываемого в результате такой деятельности. Но сейчас океаны уже не справляются с этой задачей, разогретые воды хуже поглощают диоксид углерода, и значительная часть этого газа остается в атмосфере. Эти процессы ускоряют таяние ледников, повышая уровень морей.

От нагревания воды страдают флора и фауна морей и океанов, рыба и животные перебираются в более прохладные места, нарушая тем самым пищевые цепочки. Это ведет в том числе к сокращению промысловых запасов. В период с 1982 по 2016 год случаи резкого потепления морских вод на планете участились вдвое. И предыдущий рекорд среднесуточной температуры у поверхности морей был установлен как раз в 2016 году на фоне явления Эль-Ниньо.

В текущем году о возвращении Эль-Ниньо ученые сообщили в начале июня. По данным Европейского космического агентства и Метеорологической службы Великобритании, в июне температура вод у британских берегов была на 3–5°С выше, чем обычно. А у берегов штата Флорида на прошлой неделе температура воды была 38,44°С, и плавание в ней было равносильно погружению в ванну с горячей водой. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, обычно температура воды там колеблется в диапазоне 23–31°С.

Алена Миклашевская