Альфа-банк провел первый масштабный форум для участников авторынка. Главной темой Alfa Auto Forum стало бизнес-взаимодействие с Китаем. Участники обсудили тренды развития рынка и экономики, затронули логистические и финансовые решения для автодилеров, особенности экспортно-кредитного страхования, практику ввоза автомобилей в Россию, дистрибуцию, условия расчетов, вопросы финансирования и многое другое. В числе участников были крупнейшие российские и китайские логистические компании, производители автомобилей и составляющих, более 600 предпринимателей и владельцев компаний.

Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате лент «Барби» и «Оппенгеймер». В частности, в пресс-службе сети «Каро» заявили, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. С таким же заявлением выступили «Люксор», объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», а также «Москино». Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Россию привезут пиратские копии этих фильмов из Армении.

«Яндекс» начал тестировать в московском районе Ясенево технологию автономного вождения без водителя-испытателя за рулем. Во время испытания у инженера на пассажирском сидении нет возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем. Но есть специальное устройство E-stop — одно нажатие кнопки позволяет безопасно остановить автомобиль.