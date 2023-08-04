Россия вошла в пятерку экономик мира по паритету покупательной способности

Всемирный банк опубликовал данные ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности. Россия ($5,33 трлн) заняла пятую строчку. Первые четыре места сохранили Китай ($30,3 трлн), США ($25,5 трлн), Индия ($11,8 трлн) и Япония ($5,7 трлн).

Паритет покупательной способности определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Он рассчитывается в американских долларах.

По оценке аналитиков Всемирного банка, к 2030 году страны представленной пятерки сохранят статус-кво. При этом Россия вплотную приблизится к Японии, а Индия к США. В частности, ВВП России к этому времени может достичь $5,9 трлн (предполагаемый рост составит 7,9%).

По объему ВВП в номинальном выражении по итогам 2022 года Россия заняла в рейтинге 8-ю строчку, уступив США, Китаю, Японии, Германии, Индии, Великобритании и Франции. Первое место в мире по объему ВВП в номинальном выражении занимают США.