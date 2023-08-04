Путин подписал закон о расширении доступа к внесудебному банкротству

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которым доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться граждане, которые не погасили долг на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Теперь максимальный порог долга увеличивается до 1 млн руб., минимальный снижается до 25 тыс. Повторное внесудебное банкротство будет доступно через 5, а не через 10 лет. Инициатива была предложена правительством.

В перечень лиц, которым доступна процедура, включаются граждане, основной доход которых — пенсия. Также в перечень внесли получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать).

Закон о процедуре внесудебного банкротства в РФ вступил в силу в сентябре 2020 года. Процедура занимает шесть месяцев. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с сентября 2020-го по июнь 2023 года зарегистрировано 18 697 внесудебных процедур с совокупной суммой долга 6,44 млрд руб. Завершены 13 282 из них с задолженностью 4,62 млрд руб.

Лусине Баласян