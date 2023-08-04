Спецсчета отправляют на капремонт

В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий контроль за целевым расходованием средств, находящихся на спецсчетах для финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Проектом предлагается создать публичный реестр протоколов собраний собственников, касающихся капремонта, а также ввести обязательный строительный контроль за работами в ремонтируемых домах. Эксперты отмечают, что проблемы в этой сфере есть — в частности, с поддельными протоколами собраний, которые предоставляются в банки для проведения платежей,— реестр может помочь исправить ситуацию, но его недостаточно. Обязательный же строительный контроль может привести к удорожанию капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за расходованием средств со спецсчетов, на которых хранятся средства граждан для капремонта. Как пояснили “Ъ” в Минстрое, намеченные к вступлению с 1 сентября 2024 года изменения нацелены на обеспечение сохранности этих денег и контроля за их целевым использованием.

Поясним, сейчас два способа финансирования капремонта — «общий котел», за счет которого региональный оператор ремонтирует дома по очереди, и спецсчета, средства на которых предусмотрены лишь для ремонта конкретного дома. Сейчас механизм спецсчетов действует примерно для 15% домов.

Внесенный проект обязывает жилищные инспекции вести в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ реестр протоколов общих собраний собственников с решениями о проведении капремонта.

Также предлагается введение обязательного строительного контроля для работ, финансируемых со спецсчетов — банк сможет перечислять с них средства подрядчику при получении помимо стандартных документов (например, протокола решения собственников или контракта с подрядчиком) еще и договора и акта о проведении стройконтроля. Это требование не будет касаться лишь случаев перечисления подрядчику аванса в размере до 30% от стоимости работ.

Необходимость нововведений Минстрой объяснял тем, что наличие подтверждающих документов, нужных для операций со средствами на спецсчетах, не исключает случаев их нецелевого расходования. Так, в 2021 году в счет оплаты работ было направлено 32,9 млрд руб., что было в четыре раза больше, чем заявленная стоимость работ в актах приемки. В 2022-м — 35,1 млрд руб. против 10,9 млрд руб.

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов считает, что инициатива Минстроя в целом положительная.

«Разговоры об отсутствии учета капремонтов в домах со спецсчетами ведутся достаточно давно, и проект позволит навести порядок в понимании того, что происходит»,— говорит эксперт. Если фонды капремонта контролируются сразу несколькими организациями, продолжает зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева, то спецсчета «в известной степени оказались вне зоны контроля» — например, для них нет предельных расценок на работы, деньги могут перечисляться любому подрядчику.

Как пояснили “Ъ” в Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР), «основной точкой контроля расходования средств является банк, который проводит операции после предъявления документов, но на проверку подлинности протоколов у него полномочий нет». При этом, добавляет Светлана Разворотнева, «поддельные протоколы — это бич в целом ЖКХ, но в сфере капремонта эта проблема особо чувствительна, поскольку речь идет о значительных суммах». Сейчас, отмечают в АРОКР, участились случаи подделки протоколов, когда собственники принимают одно решение, а в банк направляется совершенно иное,— так что создание публичного реестра поможет решить эту проблему. В частности, говорит эксперт ОНФ в сфере ЖКХ Павел Склянчук, проект поможет в ситуациях, когда управляющая компания, являясь распределителем средств на спецсчете, нецелевым образом расходует их, например, на текущий ремонт, а не на капитальный. Сейчас, если работы не выполнены, поясняет эксперт, дом переходит на «общий котел» — и тогда регоператор обязан провести ремонт за счет собственников из других домов.

Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, впрочем, считает, что проект не решает задачи предотвращения нецелевого расходования средств.

С одной стороны, говорит она, в ситуации, когда есть два противоречащих друг другу протокола, инспекция может не внести их в реестр, и банк не сможет провести платеж. С другой — ведение реестра выглядит «как чисто механическая функция», поскольку ведомству не даются полномочия по контролю за соответствием принятого решения, например, установленному перечню работ, которые могут финансироваться за счет взносов.

Евгения Крючкова