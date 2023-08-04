Донские аграрии обмолотили 80% посевных площадей зерновых культур

Сельхозпредприятия Ростовской области собрали 12 млн т зерновых и зернобобовых с площади 2,8 млн га — это 81% от всех посевов этих культур в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Средняя урожайность в регионе составляет 42,8 ц/га. Основную часть урожая составляет озимая пшеница — 10,9 млн т.

«Из обследованных 1,1 млн т озимой пшеницы порядка более 83% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов. Пшеница, не соответствующая ГОСТу, не выявлена»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Также в регионе ожидается рекордный урожай зернобобовых — 445 тыс. т, в том числе, 440 тыс. т гороха.

Анастасия Назарова