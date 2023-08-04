Решетников на вопрос о курсе рубля ответил фразой «наша проблема в экспорте»

Глава Минэкономики Максим Решетников, комментируя причины ослабления рубля, указал на «ощутимо снизившиеся экспортные цены». По его словам, ведомство в августе предоставит уточненный трехлетний макропрогноз, в котором оценит эффективность мер с точки зрения объемов экспорта и импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Во-первых, вопросы курса — это вопросы все-таки ЦБ в первую очередь, особенно что касается текущих колебаний, регулирования рынка и так далее»,— сказал господин Решетников журналистам после совещания по социально-экономическому развитию Сибирского округа (цитата по «Интерфаксу»). Однако, по его словам, в прогнозе социально-экономического развития Минэкономики проведет анализ «по каждой товарной группе».

«При подготовке прогноза наш основной вопрос — это насколько устойчивы те тенденции, которые мы видим сейчас в нашем торговом балансе. А именно: достаточно ощутимое снижение экспорта и в общем весомый рост импорта, и насколько принятых мер в этом направлении достаточно»,— рассказал министр.

Среди мер, эффективность которых необходимо оценить, Максим Решетников перечислил импортные пошлины, утилизационный сбор, переориентацию транспортных потоков. По его словам, на сегодняшний день уже наблюдается снижение издержек на импорт. При этом отрасли, ориентированные на внутренний спрос, пока не перезапустились. Существует «явный дефицит» российской продукции, которая замещается иностранной.

«Но наша проблема сейчас не в импорте, конечно, наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен»,— подчеркнул министр. Он указал, что снижение экспортных цен — это не колебания, а «тенденции в мировой экономике», которые необходимо оценивать. В этой части планируется также прогнозирование курса, цен на нефть, объемов добычи экспорта.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что курс формируется, прежде всего, под влиянием торгового баланса: так, за январь—май 2023 года экспорт в России упал на 40%, а импорт вырос на 15%. Тем временем, по данным торгов на Мосбирже, 4 августа курс евро превышал 106 руб., доллара — 96 руб. впервые с марта 2022 года.

Лусине Баласян