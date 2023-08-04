Курс евро поднимался выше 105 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 105 руб. впервые с 25 марта 2022 года. К 16:16 мск евро рос на 1,73%, до 105,02 руб.

К 16:19 мск рост ускорился до 1,85%, евро торговался за 105,14 руб. Курс доллара поднимался на 0,43%, до 95,4%. Юань рос до 13,26 руб., на 1,07%.

По данным Центробанка, рубль снижается под воздействием изменения торгового баланса, в том числе за счет снижения экспорта. Рубль завершал торги ослаблением своих позиций несколько недель подряд.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль стремится к круглым числам».