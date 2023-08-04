В Челябинской области создадут образовательный кластер по электроэнергетике

Министерство образования и науки Челябинской области договорилось с компанией «Россети Урала» о создании образовательно-производственного кластера по отрасли «Топливно-энергетический комплекс». Соответствующее соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стороны подписали 4 августа, сообщает пресс-служба энергосетевой компании.

Кластер объединит учреждения среднего профессионального образования и предприятия. Опорным работодателем станет «Россети Урал». По словам генерального директора компании Александра Пятигора, федеральный проект, с одной стороны, дает студентам возможность получить востребованную специальность и практически гарантированное трудоустройство, а с другой – обеспечивает приток подготовленных под нужды компании специалистов. «Россети Урал» на первоначальном этапе планируют вложить в проект более 20 млн руб. Средства направят на оснащение электротехнических лабораторий, расширение программ подготовки, улучшение инфраструктуры образовательных организаций.

По словам исполняющей обязанности министра образования региона Елены Коузовой, новый кластер позволит организовать подготовку студентов в интересах промышленных предприятий Аши, Усть-Катава, Магнитогорска, Троицка, Челябинска, Южноуральска. Базовым учебным заведением кластера станет Челябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова. Также туда войдут Ашинский индустриальный техникум, Златоустовский техникум технологий и экономики, Усть-Катавский индустриально-технологический техникум, Троицкий технологический техникум, Политехнический колледж Магнитогорска, Южноуральский энергетический техникум, Челябинский механико-технологический техникум и Южно-Уральский государственный технический колледж.

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