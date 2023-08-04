В СИЗО Махачкалы покончил с собой осужденный на 14 лет член банды Басаева

В СИЗО-1 Махачкалы покончил с собой приговоренный к длительному сроку лишения свободы Загир Якубов — член банды Шамиля Басаева, участвовавший в нападении на Дагестан в 1999 году.

Сообщение о ЧП в следственном изоляторе опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана и член общественного совета при республиканском УФСИН Шамиль Хадулаев.

По данным общественника, это случилось еще 20 июля. Спустя два дня, уточнил Хадулаев, Якубов уже должен был отбыть по этапу. «Органами прокуратуры была проведена проверка. Факт суицида был зафиксирован видеокамерами»,— написал он.

По факту происшествия в СИЗО проводится служебная проверка, сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСИН.

Как сообщал «Ъ», Загир Якубов был одним из двух басаевцев, уроженцев Ставропольского края, которым Верховный суд Дагестан в конце прошлого года вынес приговор по делу о нападении на Дагестан. Вместе со вторым осужденным, Расулом Майлубаевым, Якубов числился в составе так называемого Ногайского батальона, который находился под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

Бывших боевиков задержали в ходе операции ФСБ на территории Нефтекумского района Ставрополья в октябре 2020 года. В ходе следствия им были предъявлены обвинения в бандитизме (ст. 209 УК РФ), участии в вооруженном мятеже (ст. 279) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317). Суд признал Якубова и Майлубаева виновными во всех инкриминируемых им преступлениях и назначил обоим по 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Юлия Рыбина, Махачкала