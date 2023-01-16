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Коммерсантъ FM
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Басаевцы получили по 14 лет строгого режима за нападение на Дагестан

Верховный суд Республики Дагестан вынес приговор двум уроженцам Ставропольского края — Загиру Якубову и Расулу Майлубаеву. О решении суда сообщили в пресс-службе УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, обвиняемые, жители Нефтекумского района Ставрополья, в августе 1999 года на территории Ботлихского района в составе так называемого Ногайского батальона, который находился под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, «приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих вооруженных сил РФ». В результате боестолкновения тогда погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

Бывших боевиков задержали в ходе операции ФСБ на территории Нефтекумского района в октябре 2020 года. В ходе следствия им были предъявлены обвинения в бандитизме (ст. 209 УК РФ), участии в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и в посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

В результате суд признал Загира Якубова и Расула Майлубаева виновными во всех инкриминируемых им преступлениях и назначил обоим по 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

С 7 по 24 августа 1999 года банда общей численностью не менее тысячи человек, в которую входили задержанные, совершила нападение на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, «осуществлявших обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан». По данным следствия, нападение совершалось в целях «свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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