«Краснодар» остался на своем месте

Третий тур чемпионата России по футболу открыл матч, который сохранил «Краснодару» «чистый» послужной список и лидерство в первенстве. Правда, одолел он «Пари Нижний Новгород» на своем поле без блеска и с большим трудом, забив единственный гол в первом тайме.

Этот матч принес «Краснодару» третью подряд победу в чемпионате, и одержал он ее в стилистике, которую можно, видимо, назвать рутинной. Впрочем, поначалу в это определение не хотелось вкладывать исключительно негативный смысл. Так, как играл «Краснодар», нередко играют команды, слишком хорошо знающие себе цену, а еще знающие, что бывают случаи, когда какой-то особенный надрыв для того, чтобы достичь желаемого, не требуется.

Те, кому милее был нижегородский клуб, без малого полчаса имели формальные причины быть довольными развитием событий — ну, если не вглядываться в них пристально. Игра — спокойная, размеренная, почти что монотонная. И по-настоящему заволноваться стадион заставляет лишь редкое ЧП в виде травмы, полученной на ровном месте боковым арбитром Дмитрием Семеновым. Так что первым в этой встрече суждено было замениться не кому-то из футболистов, а долго корчившемуся от боли на бровке, пока ему обрабатывали заморозкой ногу, судье, вместо которого бодро вышел сидевший в запасе Роман Сафьян.

Но взгляд пристальный, конечно, выхватывал нюансы, сулившие нижегородцам проблемы. Ну да, их оборона вроде бы, как обычно, крепка, грубых ляпов не допускает. Но невозможно, например, не обратить внимание на то, что всегда, чуть ли не во всех дуэлях, гости уступают в скорости шустрым и лучше ориентирующимся в ситуации краснодарцам, а потенциальные угрозы часто срываются на тоненького, в последнюю секунду. Материальное воплощение это преимущество «Краснодара» находило в количестве стандартов, которые ему доставались. Угловых и штрафных Эдуарду Сперцяну довелось подать столько, что даже если бы он использовался бы хозяевами только ради них, в остальное время отдыхая на травке, то все равно оказался бы прилично загружен. А подавал он стандарты, между прочим, неплохо: каждый создавал напряжение в штрафной.

В общем, это был тот классический случай, когда гол постепенно, незаметно, можно сказать, незримо, но созревает, и от этого никуда не денешься. Созрел он, когда «Краснодар» в очередной раз добыл угловой. Мяч добрался до Олакунле Олусегуна, чья скидка встретила на пути отставленную далеко в сторону руку Николая Калинского. VAR нарушение не проморгал, а Сперцян с железным хладнокровием уложил мяч с пенальти в нижний угол.

Между тем в концовке первого тайма случилось нечто, тренд нарушившее. «Пари НН», который, казалось, на жуткой краснодарской жаре не способен хотя бы слегка поднять темп, вдруг ожил и забегал. Причем забегал довольно толково — так, что краснодарская штрафная оказалась плотно обложена атаками, а краснодарской защите, до сих пор занимавшейся в основном раскруткой наступательных выпадов, пришлось вспомнить и о своих прямых обязанностях.

Перерыв не остудил нижегородский запал. Гости по-прежнему желали нестись вперед, а «Краснодар», казалось, был совсем не против этого, словно держал в памяти, каким беззубым на переднем краю соперник был в своих предыдущих матчах нынешнего чемпионата — против «Зенита» и «Урала». Хотя вряд ли краснодарских болельщиков такой подход полностью устраивал. Все-таки даже совершенно беззубые клубы, если к их потугам относиться равнодушно, когда-нибудь, да кольнут. К примеру, после аж тройной замены: ее произвел тренер «Пари НН» Сергей Юран ради того, чтобы добавить игре страсти и остроты.

Их и в самом деле, кстати, стало больше. И однажды два фигуранта этой масштабной замены чуть не наказали «Краснодар» за пассивность. Владислав Карапузов разрезал его тылы пасом, а Тимур Сулейманов получил возможность пробить из штрафной без особых помех. Форвард немного промазал мимо дальнего угла.

Однако в конце концов игра успокоилась, и «Краснодар», пусть без блеска, довел ее до устраивавшего фаворита результата. Он позволит краснодарцам и после завершения третьего тура остаться на верхушке турнирной таблицы. Догнать его может лишь «Спартак», который в субботу на выезде встречается с «Рубином».

Третий тур «Краснодар»—«Нижний Новгород» 1:0 Сперцян, 29 (пен.) Турнирная таблица И В Н П М О 1. «Краснодар» 3 3 0 0 6:1 9 2. «Спартак» 2 2 0 0 5:3 6 3. «Локомотив» 2 1 1 0 6:3 4 4. «Зенит» 2 1 1 0 3:1 4 5. «Крылья Советов» 2 1 1 0 5:4 4 6. «Ростов» 2 1 1 0 3:2 4 7. «Урал» 2 1 1 0 2:1 4 8. ЦСКА 2 1 0 1 4:4 3 9. «Сочи» 2 1 0 1 2:2 3 10. «Рубин» 2 0 2 0 3:3 2 11. «Оренбург» 2 0 1 1 3:4 1 12. «Динамо» 2 0 1 1 4:6 1 13. «Нижний Новгород» 3 0 1 2 0:3 1 14. «Ахмат» 2 0 0 2 3:5 0 15. «Балтика» 2 0 0 2 1:4 0 16. «Факел» 2 0 0 2 2:6 0 05.08: «Крылья Советов»—«Ростов», «Оренбург»—«Урал», «Рубин»—«Спартак», ЦСКА—«Локомотив». 06.08: «Балтика»—«Факел», «Зенит»—«Динамо», «Сочи»—«Ахмат».

Алексей Доспехов