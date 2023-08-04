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В Ростовской области продлен режим ограничения пребывания в лесах до 21 августа

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области продлило запрет посещения лесов жителям региона в связи с пожароопасной ситуацией до 21 августа, сообщает пресс-служба администрации правительства Ростовской области

В целях безопасности, въезд в донские леса на транспорте запрещен. Исключение действует только для пожарных и оперативных служб.

«На территории лесных участков области усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах»,— цитирует пресс-служба правительства слова министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина.

В ведомстве отметили, что в 80% случаев виновником пожаров в лесах является человек. Власти обратились к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности при посещении лесов.

Анастасия Назарова

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